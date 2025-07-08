Усик жорстко про суперників: "Так тебе вистачить на 2-3 роки"

Перед реваншем із Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, чемпіон світу Олександр Усик розкритикував професійних боксерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube канал DAZN Boxing .

Олександр Усик: більшість боксерів живуть неправильно

Напередодні реваншу Олександр Усик відверто висловився про те, як сучасні боксери готуються до поєдинків.

За словами українського чемпіона, багато хто з них застряг на тому, що просто відпрацював і пішов додому.

При цьому, Усик зазначає, вони ігнорують ключові складові професійного спорту: якісне відновлення, збалансоване харчування. Вони нехтують важливими аспектами фізичного й ментального відновлення.

"Багато боксерів високого рівня не роблять того, що я роблю. Так, вони спарингують, б’ють у мішок і йдуть додому. Але цього недостатньо", - сказав боксер.

"Їм бракує здорового харчування, якісного відновлення, регулярної розтяжки. Вони просто працюють у залі й заробляють гроші. Це неправильно. Дуже неправильно. У такому режимі тебе вистачить на два або три роки – і все. Потім раптово настає кінець", - заявив Усик.

Усик - Дюбуа: історія протистояння

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа став одним із найбільш обговорюваних боїв 2023 року. Тоді українець упевнено контролював хід поєдинку та завершив його достроково, захистивши титули WBA, WBO та IBF.

Водночас британський боксер заявляв, що удар, який він наніс українцю у п’ятому раунді був легальним, і назвав свою поразку дуже суперечливою. Але WBA назвала його удар "забороненим".

З того часу обидва боксери пройшли різні шляхи. Усик двічі зустрівся з Тайсоном Ф’юрі, у травні та грудні 2024 року, й обидва рази здобув перемогу.

Зокрема, в першому поєдинку він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в матчі-реванші підтвердив своє домінування.

Натомість Дюбуа зумів відновитися після поразки, вигравши три бої поспіль. Його остання перемога принесла йому титул чемпіона світу за версією IBF.

Саме це зробило можливим організацію другого бою з Усиком вже на нових умовах - за всі головні пояси дивізіону.