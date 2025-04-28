Усик впевнений у перемозі над Дюбуа: "Я відчуваю, що виграю"

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився впевненістю перед реваншем із британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Про свою готовність до повторної зустрічі з опонентом, якого вже перемагав раніше Олександр розповів в інтерв'ю talkSPORT, повідомляє РБК-Україна.
"Даніель - жорсткий боєць. Він переміг Хрговича, Міллера, Джошуа - це чудово. Зараз, можливо, Даніель кращий. Але і я кращий", - зазначив Усик, коментуючи форму суперника.
На запитання журналіста, чи вважає себе занадто хорошим для Дюбуа, українець коротко відповів: "Так". Свою впевненість Усик пояснив просто: "Я вірю, що виграю. Я відчуваю. Я можу перемогти".
Під час розмови також згадали перший бій, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді, але п’ятий раунд викликав суперечки через удар нижче пояса з боку Дюбуа. Усик знову нагадав про цей момент, показавши журналісту фото епізоду: "Я покажу вам одне зображення...". Дюбуа ж відповів: "Це не той самий удар". Усик у відповідь: "Один з них".
Реванш Усика і Дюбуа стане одним з найочікуваніших боксерських подій літа. Чи зможе українець вдруге довести свою перевагу - стане відомо вже 19 липня.
Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа офіційно призначено на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, де на кону стоятимуть усі основні пояси: WBC, WBA, WBO та IBF.
Під час першої дуелі поглядів Дюбуа штовхнув Усика, що призвело до втручання охорони. Цей інцидент свідчить про високий рівень напруги між боксерами перед майбутнім поєдинком.
Бій буде транслюватися на платформі DAZN і є частиною програми "Riyadh Season" за підтримки Саудівської Аравії. Спочатку поєдинок планували на 12 липня, але перенесли на тиждень пізніше, щоб уникнути конфлікту з іншою великою боксерською подією в Нью-Йорку.
Раніше британський боксер Тоні Белью дав прогноз на реванш Усик - Дюбуа.
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