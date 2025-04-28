Усик уверен в победе над Дюбуа: "Я чувствую, что выиграю"

Что сказал Усик

"Даниэль - жесткий боец. Он победил Хрговича, Миллера, Джошуа - это замечательно. Сейчас, возможно, Даниэль лучше. Но и я лучше", - отметил Усик, комментируя форму соперника.

На вопрос журналиста, считает ли себя слишком хорошим для Дюбуа, украинец коротко ответил: "Да". Свою уверенность Усик объяснил просто: "Я верю, что выиграю. Я чувствую. Я могу победить".

Во время разговора также вспомнили первый бой, который состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде, но пятый раунд вызвал споры из-за удара ниже пояса со стороны Дюбуа. Усик снова напомнил об этом моменте, показав журналисту фото эпизода: "Я покажу вам одно изображение...". Дюбуа же ответил: "Это не тот самый удар". Усик в ответ: "Один из них".

Реванш Усика и Дюбуа станет одним из самых ожидаемых боксерских событий лета. Сможет ли украинец во второй раз доказать свое превосходство - станет известно уже 19 июля.