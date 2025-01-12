Усик виграв три нагороди, відповів про бій з Дюбуа та зустрівся з Опетаєю – головне про церемонію The Ring Awards 2024 (відео)

У Лондоні відбулась церемонія The Ring Awards 2024 де відзначили головні події та найкращих боксерів року, що минув. У центрі уваги був український чемпіон Олександр Усик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Журнал The Ring, що виходить з 1922 року, і раніше відзначав найкращих. Але підбивав підсумки у друкованій або онлайн версії видання. Цього ж року вперше була влаштована помпезна церемонія на кшталт вручення "Оскара" за участю зірок боксу та з відповідним антуражем.
Нововведення пов'язують з тим, що в листопаді 2024-го журнал змінив власника. Від Оскара Де Ла Хої, який купив його у 2017-му, видання перейшло в руки голови Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейха.
Головним героєм церемонії очікувано став чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик. Він здобув перемоги в трьох номінаціях.
Найкращий раунд року – таким визнали 9-й раунд першого бою Усика проти британця Тайсона Ф'юрі. Саме в ньому українець відправив суперника у нокдаун. Бій завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів і приніс йому звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Подія року – травневий поєдинок між Усиком і Ф'юрі, де боксери вперше за 25 років бились за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі.
Найкращий боксер року – головна нагорода дісталася Усику за його видатні досягнення у 2024 році. Коментуючи перемогу, Олександр подякував Богові, своїй команді, сім'ї та країні.
Переможцями в інших номінаціях стали:
У кулуарах церемонії Усик лаконічно відповів на запитання щодо можливого поєдинку з Дюбуа. "Без проблем, я готовий. Але зараз я відпочиваю", – сказав українець.
Також він перетнувся та зробив знакове фото з чемпіоном IBF у важкій вазі австралійцем Джеєм Опетаєю. Його також називають одним з можливих суперників Усика в найближчому майбутньому. Раніше промоутер Едді Хірн сказав: "Опетая збирається завоювати всі пояси у важкій вазі, щоб стати абсолютним чемпіоном, а потім ми хочемо організувати йому бій з Усиком".
Фото: Олександр Усик та Джей Опетая (x.com/Turki_alalshikh)
Раніше Усик став двічі найкращим за підсумками боксерського року від ESPN.
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