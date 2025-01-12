Усик выиграл три награды, ответил о бое с Дюбуа и встретился с Опетаей - главное о церемонии The Ring Awards 2024 (видео)

Журнал The Ring, выходящий с 1922 года, и раньше отмечал лучших. Но подводил итоги в печатной или онлайн версии издания. В этом же году впервые была устроена помпезная церемония вроде вручения "Оскара" с участием звезд бокса и с соответствующим антуражем.

Нововведения связывают с тем, что в ноябре 2024-го журнал сменил владельца. От Оскара Де Ла Хойи, который купил его в 2017-м, издание перешло в руки главы Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Главным героем церемонии ожидаемо стал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Александр Усик. Он одержал победы в трех номинациях.

Лучший раунд года - таким признали 9-й раунд первого боя Усика против британца Тайсона Фьюри. Именно в нем украинец отправил соперника в нокдаун. Бой завершился победой Усика раздельным решением судей и принес ему звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Событие года - майский поединок между Усиком и Фьюри, где боксеры впервые за 25 лет сражались за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Лучший боксер года - главная награда досталась Усику за его выдающиеся достижения в 2024 году. Комментируя победу, Александр поблагодарил Бога, свою команду, семью и страну.

Победителями в других номинациях стали:

Нокаут года - Даниэль Дюбуа (Великобритания) в бою за титул IBF с соотечественником Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

- Даниэль Дюбуа (Великобритания) в бою за титул IBF с соотечественником Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Возвращение года - Билли Диб (Австралия).

- Билли Диб (Австралия). Апсет года - победа француза Бруно Сураче над мексиканцем Хайме Мунгией в договорном весе.

- победа француза Бруно Сураче над мексиканцем Хайме Мунгией в договорном весе. Проспект года - Мозес Итаума (Великобритания).

- Мозес Итаума (Великобритания). Тренер года - Роберт Гарсия (США).

- Роберт Гарсия (США). Бой года - победа американца Рэймонда Форда над узбеком Отабеком Холматовым за титул чемпиона WBA в полулегком весе.

- победа американца Рэймонда Форда над узбеком Отабеком Холматовым за титул чемпиона WBA в полулегком весе. Боксерка года - Габриэла Фундора (США).

В кулуарах церемонии Усик лаконично ответил на вопрос о возможном поединке с Дюбуа. "Без проблем, я готов. Но сейчас я отдыхаю", - сказал украинец.

Также он пересекся и сделал знаковое фото с чемпионом IBF в тяжелом весе австралийцем Джеем Опетаей. Его также называют одним из возможных соперников Усика в ближайшем будущем. Ранее промоутер Эдди Хирн сказал: "Опетая собирается завоевать все пояса в тяжелом весе, чтобы стать абсолютным чемпионом, а затем мы хотим организовать ему бой с Усиком".

Фото: Александр Усик и Джей Опетая (x.com/Turki_alalshikh)