ua en ru
Пт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Усик двічі найкращий: підсумки боксерського року від ESPN

США, П'ятниця 10 січня 2025 20:09
UA EN RU
Усик двічі найкращий: підсумки боксерського року від ESPN Фото: Поєдинок за абсолют Ф'юрі – Усик – найкращий у 2024-му (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Американський спортивний телеканал ESPN визначив найкращих бійців та події в професіональному боксі в 2024-му. Нагороди присудили у восьми номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт каналу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик став лауреатом одразу в двох номінаціях. Він – найкращий боксер серед чоловіків. Крім того, його травневий поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі назвали найкращим боєм минулого року.

Лауреатами в інших номінаціях стали.

Жінка-боксер - Габріела Фундора (США)

Бій у жіночому боксі – Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко)

Нокаут року – Анжело Лео (США) у напівлегкій вазі проти Луїса Альберто Лопеса (Мексика)

Найбільш перспективний боксер – Мозес Ітаума (Велика Британія)

Тренер року – Роберто Гарсія (США)

Менеджер року – Кіт Коннолі (CША)

Раніше експерти боксу назвали бій Усика найбільш очікуваним у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
NEWS
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна