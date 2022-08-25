Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного издания The Ring.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на обновленный рейтинг .

Усик еще в мае впервые возглавил рейтинг The Ring. Тогда он стал первым тяжеловесом, которому удалось занять топ-1 за последние 30 лет.

В июне Усика сместил японский боксер Наоя Иноуэ, но после победы над Джошуа украинец снова возглавил рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтинга по версии The Ring:

Александр Усик (Украина); Наоя Иноуэ (Япония); Теренс Кроуфорд (США); Эррол Спенс (США); Сауль Альварес (Мексика); Василий Ломаченко (Украина).

Отметим, главная особенность рейтинга журнала The Ring состоит в том, что он формируется экспертами, которые пытаются сравнить всех боксеров вне зависимости от их весовых категорий. При составлении рейтинга они руководствуются: результатами, зрелищностью и послужным списком спортсменов.