ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 20:06
Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring Фото: Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного издания The Ring.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг.

Усик еще в мае впервые возглавил рейтинг The Ring. Тогда он стал первым тяжеловесом, которому удалось занять топ-1 за последние 30 лет.

В июне Усика сместил японский боксер Наоя Иноуэ, но после победы над Джошуа украинец снова возглавил рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтинга по версии The Ring:

  1. Александр Усик (Украина);
  2. Наоя Иноуэ (Япония);
  3. Теренс Кроуфорд (США);
  4. Эррол Спенс (США);
  5. Сауль Альварес (Мексика);
  6. Василий Ломаченко (Украина).

Отметим, главная особенность рейтинга журнала The Ring состоит в том, что он формируется экспертами, которые пытаются сравнить всех боксеров вне зависимости от их весовых категорий. При составлении рейтинга они руководствуются: результатами, зрелищностью и послужным списком спортсменов.

Напомним, титульный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей.

После своего боя украинский боксер заявил, что хочет разделить ринг с Тайсоном Фьюри.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение