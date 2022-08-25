Усик повернувся на перше місце в рейтингу кращих боксерів за версією The Ring
Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа знову очолив рейтинг кращих боксерів світу за версією авторитетного видання The Ring.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оновлений рейтинг.
Усик ще в травні вперше очолив рейтинг The Ring. Тоді він став першим важковаговиком, якому вдалося зайняти топ-1 за останні 30 років.
У червні Усика змістив японський боксер Наоя Іноуе, але після перемоги над Джошуа українець знову очолив рейтинг The Ring.
Топ-6 рейтингу за версією The Ring:
- Олександр Усик (Україна);
- Наоя Іноуе (Японія);
- Теренс Кроуфорд (США);
- Еррол Спенс (США);
- Сауль Альварес (Мексика);
- Василь Ломаченко (Україна).
Зазначимо, головна особливість рейтингу журналу The Ring полягає в тому, що він формується експертами, які намагаються порівняти всіх боксерів незалежно від їх вагових категорій. При складанні рейтингу вони керуються: результатами, видовищністю і послужним списком спортсменів.
Нагадаємо, титульний поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа завершився перемогою українського чемпіона за рішенням суддів.
Після свого бою український боксер заявив, що хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.
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