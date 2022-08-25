Усик повернувся на перше місце в рейтингу кращих боксерів за версією The Ring

Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа знову очолив рейтинг кращих боксерів світу за версією авторитетного видання The Ring.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Оновлений рейтинг .

Усик ще в травні вперше очолив рейтинг The Ring. Тоді він став першим важковаговиком, якому вдалося зайняти топ-1 за останні 30 років.

У червні Усика змістив японський боксер Наоя Іноуе, але після перемоги над Джошуа українець знову очолив рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтингу за версією The Ring:

Олександр Усик (Україна); Наоя Іноуе (Японія); Теренс Кроуфорд (США); Еррол Спенс (США); Сауль Альварес (Мексика); Василь Ломаченко (Україна).

Зазначимо, головна особливість рейтингу журналу The Ring полягає в тому, що він формується експертами, які намагаються порівняти всіх боксерів незалежно від їх вагових категорій. При складанні рейтингу вони керуються: результатами, видовищністю і послужним списком спортсменів.