Піде абсолютним чемпіоном? Усик заінтригував можливим завершенням кар'єри

Чемпіон за версіями IBF, IBO, WBA та WBO, володар титулу The Ring розповів про плани на майбутнє. У нього залишається бажання боксувати, але водночас є розуміння про недовгий період до завершення кар'єри.

"Щодня я думаю про бокс, кар'єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати. Але будьмо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилося у великому спорті. Я це кажу собі, бо справді підходжу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності", – зізнався Усик.

Українець, якому в січні виповниться 37, розпочав кар'єру професіонала в 2013 році. З того часу він провів 21 поєдинок у першій важкій вазі та хевівейті. Усик залишається непереможним, а також 14 разів нокаутував суперників.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном і британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.