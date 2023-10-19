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Піде абсолютним чемпіоном? Усик заінтригував можливим завершенням кар'єри

Четвер 19 жовтня 2023 11:19
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Піде абсолютним чемпіоном? Усик заінтригував можливим завершенням кар'єри Фото: Олександр Усик незабаром повісить рукавиці на цвях (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик поділився міркуваннями щодо неминучого припинення виступів на професіональному ринзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USYK17.

Чемпіон за версіями IBF, IBO, WBA та WBO, володар титулу The Ring розповів про плани на майбутнє. У нього залишається бажання боксувати, але водночас є розуміння про недовгий період до завершення кар'єри.

"Щодня я думаю про бокс, кар'єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати. Але будьмо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилося у великому спорті. Я це кажу собі, бо справді підходжу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності", – зізнався Усик.

Українець, якому в січні виповниться 37, розпочав кар'єру професіонала в 2013 році. З того часу він провів 21 поєдинок у першій важкій вазі та хевівейті. Усик залишається непереможним, а також 14 разів нокаутував суперників.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном і британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

До слова, раніше функціонери визначили долю поясу Ф'юрі в разі поразки від Нганну.

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Бокс Олександр Усик
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