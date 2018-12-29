ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Усик стал боксером года по версии The Ring

Новости » Спорт    29.12.2018 - 10:27
Усик стал боксером года по версии The Ring
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Лучшим тренером признан его, а также Василия Ломаченко, наставник - Анатолий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) был назван боксером 2018  года по версии журнала The Ring. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт издания.

Стоит отметить, что лучшим тренером года по версии издания стал тренер Усика и чемпиона мира по версии WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) - Анатолий Ломаченко.

Поединком года стал реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиными, возвращением года стал британец Тайсон Фьюри, а 12-й раунд его боя с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

Напомним, ранее Усик был признан лучшим боксером мира по версии ESPN

Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA
Новости Украины Александр Усикжурнал2018Бокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь