Усик стал боксером года по версии The Ring

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Лучшим тренером признан его, а также Василия Ломаченко, наставник - Анатолий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) был назван боксером 2018 года по версии журнала The Ring. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт издания.

Стоит отметить, что лучшим тренером года по версии издания стал тренер Усика и чемпиона мира по версии WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) - Анатолий Ломаченко.

Поединком года стал реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиными, возвращением года стал британец Тайсон Фьюри, а 12-й раунд его боя с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

Напомним, ранее Усик был признан лучшим боксером мира по версии ESPN.