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Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN

Новости » Спорт    20.12.2018 - 22:42
Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN
Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Український боксер завоював усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) признан лучшим боксером мира по версии ESPN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал.

В 2018 году украинец выиграл три боя: у Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью. Также Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии и завоевал все крупнейшие пояса в первом тяжелом весе.

В голосовании Усик опередил еще одного украинца Василия Ломаченко, который в 2018 году провел два боя, а благодаря победе над Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в легком весе. 

Кроме них на награду претендовали Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Напомним, Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA.

Ломаченко стал чемпионом мира WBA и WBO в легком весе Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира WBC
Новости Украины телеканалыАлександр Усик2018Бокс
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