Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Український боксер завоював усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) признан лучшим боксером мира по версии ESPN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал.

В 2018 году украинец выиграл три боя: у Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью. Также Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии и завоевал все крупнейшие пояса в первом тяжелом весе.

В голосовании Усик опередил еще одного украинца Василия Ломаченко, который в 2018 году провел два боя, а благодаря победе над Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в легком весе.

Кроме них на награду претендовали Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Напомним, Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA.