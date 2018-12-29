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Усик став боксером року за версією The Ring

Новини » Спорт    29.12.2018 - 10:27
Усик став боксером року за версією The Ring
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Кращим тренером визнаний його, а також Василя Ломаченка, наставник - Анатолій Ломаченко

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) був названий боксером 2018 року по версії журналу The Ring. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт видання.

Варто відзначити, що найкращим тренером року за версією видання став тренер Усика і чемпіона світу за версією WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) - Анатолій Ломаченко.

Поєдинком року став реванш між Саулом Альваресом і Геннадій Головкін, поверненням року став британець Тайсон Ф'юрі, а 12-й раунд його бою з Деонтеєм Уайлдером став раундом року.

Нагадаємо, раніше Усик був визнаний кращим боксером світу за версією ESPN.

Усик може дебютувати в суперважкій вазі в квітні в США Ломаченко та Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA
Новини України Олександр Усикжурнал2018Бокс
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