Усик претендует на звание лучшего боксера года по версии WBC

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Конкуренцию украинцу составили пять соперников из разных дивизионов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) претендует на звание "Боксер года" по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает Luckypunch.net.

Среди других номинантов обладатель поясов WBA Super и WBAв среднем весе Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО), чемпион мира WBCв супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО), чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия (39-0, 30 КО), обладатель пояса WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит (25-0, 18 КО) и Ваенхонг Мнайотин (52-0, 18 КО), удерживающий титул WBC в минимальном весе.

Boxer of the Year 2018 They are the nominees, who do you think should win the prize? #WBC #Boxing #wbcbest2018 Опубліковано World Boxing Council Середа, 26 грудня 2018 р.

Напомним, что Усик уже признан лучшим боксером года по версии ESPN, а также претендует на аналогичное звание в номинации от BWAA.

В этом году Усик побил Гассиев и стал абсолютным чемпионом мира стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а затем Усик нокаутировал Белью и сохранил четыре чемпионских пояса защитил все четыре пояса в бою с британцем Тони Белью. Сейчас Усик имеет в своем активе 16 побед (12 нокаутов) в 16 боях на профессиональном уровне.