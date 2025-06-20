Усик сказав, хто стане новим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після нього

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками про те, хто може стати новим королем хевівейту після його завершення кар'єри в боксі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра виданню talkSPORT Boxing.
В розмові з журналістами українець назвав ім’я молодого претендента, який, на його думку, має всі шанси очолити хевівейт.
"Хто наступний чемпіон у хевівейті? Мозес Ітаума. Думаю, він - класний боксер. Молодий. Йому лише 20. Вважаю, у нього велике майбутнє", - заявив Усик.
Мозес Ітаума - англійський боксер-професіонал, словацько-нігерійського походження, що виступає у важкій ваговій категорії. Його давно називають майбутнім зірковим чемпіоном.
Він дебютував на профі-рингу в січні 2023 року й з того часу здобув 12 перемог, 10 з яких - нокаутом.
Його останні бої - видовищні перемоги над Демсі МакКіном у першому раунді та Майком Балогуном у другому - вивели Ітауму на вершину рейтингу WBO серед претендентів.
У серпні 2025 року Ітаума має провести найсерйозніший бій у кар’єрі - проти колишнього претендента на титул Ділліана Вайта.
Якщо Моузес здобуде впевнену перемогу, це може відкрити йому шлях до титульного бою вже у 2026 році.
Попри повагу з боку молодого боксера, який мріє одного дня поділити ринг з Усиком, така зустріч малоймовірна.
Усик натякав, що після реваншу з Деніелом Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі", у нього залишиться лише один бій перед завершенням кар'єри.
Нагадаємо, Усик став дворазовим абсолютним чемпіоном світу, спершу в крузервейті, а потім - у хевівейті, здолавши Тайсона Ф’юрі у травні 2024-го та повторно в грудні того ж року.
Після цього він планує повернути собі титул IBF, який був змушений залишити заради реваншу.
Нагадаємо, нещодавно Усик назвав кращого за себе боксера, якого він вважає "номером один" прямо зараз.
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