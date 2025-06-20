Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него

Кто заменит Усика на пьедестале?

В разговоре с журналистами украинец назвал имя молодого претендента, который, по его мнению, имеет все шансы возглавить хевивейт.

"Кто следующий чемпион в хевивейте? Мозес Итаума. Думаю, он - классный боксер. Молодой. Ему всего 20. Считаю, у него большое будущее", - заявил Усик.

Кто такой Мозес Итаума

Мозес Итаума - английский боксер-профессионал, словацко-нигерийского происхождения, выступающий в тяжелой весовой категории. Его давно называют будущим звездным чемпионом.

Он дебютировал на профи-ринге в январе 2023 года и с тех пор одержал 12 побед, 10 из которых - нокаутом.

Его последние бои - зрелищные победы над Демси МакКином в первом раунде и Майком Балогуном во втором - вывели Итауму на вершину рейтинга WBO среди претендентов.

В августе 2025 года Итаума должен провести самый серьезный бой в карьере - против бывшего претендента на титул Диллиана Уайта.

Если Моузес одержит уверенную победу, это может открыть ему путь к титульному бою уже в 2026 году.

Встретится ли Итаума с Усиком?

Несмотря на уважение со стороны молодого боксера, который мечтает однажды поделить ринг с Усиком, такая встреча маловероятна.

Усик намекал, что после реванша с Дэниелом Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли", у него останется только один бой перед завершением карьеры.

Напомним, Усик стал двукратным абсолютным чемпионом мира, сначала в крузервейте, а затем - в хевивейте, одолев Тайсона Фьюри в мае 2024-го и повторно в декабре того же года.

После этого он планирует вернуть себе титул IBF, который был вынужден оставить ради реванша.