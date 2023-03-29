Усик розпочав нові перемовини про чемпіонський бій: хто стане суперником

Представники володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO розпочали перемовини з командою Даніеля Дюбуа. Британський боксер якраз відновився після травми.

Всесвітня боксерська асоціація отримала від менеджерів 25-річного британця підтвердження про готовність вийти в ринг. Промоутер Дюбуа Френк Воррен прагне організувати для свого клієнта бій із Усиком за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер – обов'язковий претендент на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу.

Дюбуа дебютував у професіоналах у 2017 році. З тих пір він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (17 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джозефа Джойса восени 2020-го, програвши нокаутом у 10-му раунді.

Раніше менеджер українця Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити "Циганського Короля". Він також анонсував захист Усиком титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.