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Усик розпочав нові перемовини про чемпіонський бій: хто стане суперником

Фото: Олександр Усик підшукав альтернативу Тайсону Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після зриву переговорів із Тайсоном Ф'юрі щодо поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті команда українського боксера Олександра Усика взялася за організацію нового бою.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Представники володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO розпочали перемовини з командою Даніеля Дюбуа. Британський боксер якраз відновився після травми.

Всесвітня боксерська асоціація отримала від менеджерів 25-річного британця підтвердження про готовність вийти в ринг. Промоутер Дюбуа Френк Воррен прагне організувати для свого клієнта бій із Усиком за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер – обов'язковий претендент на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу.

Дюбуа дебютував у професіоналах у 2017 році. З тих пір він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (17 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джозефа Джойса восени 2020-го, програвши нокаутом у 10-му раунді.

Раніше менеджер українця Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити "Циганського Короля". Він також анонсував захист Усиком титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.

До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

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