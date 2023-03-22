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Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий боксерський поєдинок не відбудеться

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Лондон, Середа 22 березня 2023 10:16
Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий боксерський поєдинок не відбудеться Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть ніколи не зустрітися в ринзі (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі найближчим часом не проводитимуть.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Український чемпіон і британський боксер не вийдуть у ринг, щоб визначити володаря всіх поясів у суперважкій вазі. Об'єднавчий поєдинок планувати провести 29 квітня на арені "Вемблі" в Лондоні.

"Незважаючи на те, наскільки Усик пішов на компроміс, його підштовхували до більшого", – заявив Клімас, натякнувши на фінальний безрезультатний підсумок тривалих перемовин.

За словами менеджера українця, тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень. Суперниками Усика можуть стати хорват Хрговіч, а також британці Дюбуа та Джойс.

Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів (до 1 квітня). Та згодом британець почав висувати низку нових абсурдних вимог.

До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

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