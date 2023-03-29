Усик начал новые переговоры о чемпионском бое: кто станет соперником

После срыва переговоров с Тайсоном Фьюри относительно поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте команда украинского боксера Александра Усика взялась за организацию нового боя.

Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Представители обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO начали переговоры с командой Даниэля Дюбуа. Британский боксер восстановился после травмы.

Всемирная боксерская ассоциация получила от менеджеров 25-летнего британца подтверждение готовности выйти в ринг. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен стремится организовать для своего клиента бой с Усиком за титулы WBA, WBO, IBF. Британский боксер – обязательный претендент на первый пояс со званием регулярного чемпиона мира.

Дюбуа дебютировал в профессионалах в 2017 году. С тех пор он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (17 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джозефа Джойса осенью 2020-го, проиграв нокаутом в 10-м раунде.

Ранее менеджер Усика Климас объявил о срыве поединка Усик – Фьюри из-за непомерных аппетитов "Цыганского Короля". Он также анонсировал защиту Усиком титула одной из боксерских организаций. Вероятные сроки проведения боя – июнь или июль.