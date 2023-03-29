Усик начал новые переговоры о чемпионском бое: кто станет соперником
После срыва переговоров с Тайсоном Фьюри относительно поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте команда украинского боксера Александра Усика взялась за организацию нового боя.
Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
Представители обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO начали переговоры с командой Даниэля Дюбуа. Британский боксер восстановился после травмы.
Всемирная боксерская ассоциация получила от менеджеров 25-летнего британца подтверждение готовности выйти в ринг. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен стремится организовать для своего клиента бой с Усиком за титулы WBA, WBO, IBF. Британский боксер – обязательный претендент на первый пояс со званием регулярного чемпиона мира.
Дюбуа дебютировал в профессионалах в 2017 году. С тех пор он провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед (17 – нокаутом). Единственное поражение британец потерпел от соотечественника Джозефа Джойса осенью 2020-го, проиграв нокаутом в 10-м раунде.
Ранее менеджер Усика Климас объявил о срыве поединка Усик – Фьюри из-за непомерных аппетитов "Цыганского Короля". Он также анонсировал защиту Усиком титула одной из боксерских организаций. Вероятные сроки проведения боя – июнь или июль.
Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois negotiations are now underway, I'm told by Frank Warren. They sent back medical confirmation as requested by the WBA to prove Dubois has recovered from his injury and is fit to be next mandatory for Usyk's WBA, IBF and WBO heavyweight world titles.— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 28, 2023
К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.