Усик проти найперспективнішого хевівейтера світу: промоутер чемпіона розповів про поєдинок

Промоутер Усика Олександр Красюк вірить у потенціал молодого британця.

"Мозес – неймовірно талановитий боксер. Він є майбутнім нашого виду спорту. Через пару-трійку років саме він правитиме суперважким дивізіоном", – впевнений Красюк.

Проте зустріч Усика з Ітаумою на ринзі він відкидає геть.

"Цей бій не відбудеться. Ми не розглядаємо такий варіант. Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю Ітауму та його досягнення на професійному рингу, але він ще просто не готовий битися з Олександром".

Хто такий Мозес Ітаума

20-річний британський боксер. Народився у словацькому місті Кежварок. Його мати словачка, а батько – нігерієць. Коли сім'я переїхала у Велику Британію став займатися боксом.

У аматорському спорті – чемпіон світу з боксу серед молоді (до 19-ти років) 2022 року, триразовий переможець юніорських та молодіжних першостей Європи (2018, 2019, 2022).

Дебютував на професіональному ринзі в січні 2023-го, у 19 років. З того часу провів 11 поєдинків, у яких переміг (в 9-ти з них – нокаутом). Чинний володар титулу WBO Inter-Continental. "Проспект року-2024" за версією журналу The Ring.

Востаннє виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Зустрічався з досвідченим 34-річним австралійцем Демпсі Маккіном, якого відправив у нокаут вже в першому раунді.