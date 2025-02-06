Усик против самого перспективного хевивейтера мира: промоутер чемпиона рассказал о поединке

Промоутер Усика Александр Красюк верит в потенциал молодого британца.

"Мозес - невероятно талантливый боксер. Он является будущим нашего вида спорта. Через пару-тройку лет именно он будет править супертяжелым дивизионом", - уверен Красюк.

Однако встречу Усика с Итаумой на ринге он отвергает напрочь.

"Этот бой не состоится. Мы не рассматриваем такой вариант. Не думаю, что это реальный поединок. Я уважаю Итауму и его достижения на профессиональном ринге, но он еще просто не готов драться с Александром".

Кто такой Мозес Итаума

20-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 11 поединков, в которых победил (в 9-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титула WBO Inter-Continental, "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.

Последний раз выходил на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри. Встречался с опытным 34-летним австралийцем Демпси Маккином, которого отправил в нокаут уже в первом раунде.