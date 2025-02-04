Усик отримав трофей у Америці: інших українців залишили без нагород

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик названий найкращим боксером 2024 року за версією Асоціації американських журналістів, що пишуть про бокс (BWAA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Усик отримав головну нагороду – трофей Шугара Рей Робінсона, який вручається найкращому боксеру, починаючи з 1938 року. Це другий подібний трофей в колекції українця. Вперше BWAA назвала його найкращим у 2018 році, коли він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. До слова, в 2017-му цей приз присудили іншому українцю – Василю Ломаченку.

За підсумками 2024 року перемога Усика не викликала сумнівів. Хоча формально на нагороду також претендували ще четверо бійців: Артур Бетербієв, Даніель Дюбуа, Хільберто Рамірес та Джессі Родрігес.

Українці були серед номінантів та інші призи організації, але поступились конкурентам. Так наставник Усика – Юрій Ткаченко претендував на нагороду "Тренер року". Але організатори віддали тут перевагу американцю Роберто Гарсії.

Вітчизняний боєць першої середньої ваги Сергій Богачук міг стати співпереможцем номінації "Бій року" (за поєдинок з американцем Вірджилом Ортісом). Але тут також прогнозовано перевагу віддали першому поєдинку Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Ще одну нагороду отримав американським менеджер Усика – Егіс Клімас. Його назвали найкращим менеджером року.

BWAA: що відомо

Асоціація американських журналістів, що пишуть про бокс створена в 1926 році. Спочатку як Асоціація письменників про бокс Великого Нью-Йорка. Згодом розширила зону впливу, з 1938 року стала вручати нагороди найкращим боксерам США, а потім – й усього світу.

Головна відзнака асоціації – приз найкращому боксеру року, який з 2009-го має офіційну назву Трофей Шугара Рей Робінсона (на честь видатного боксера, що домінував у 1940-1950-х роках).

За весь час нікому не вдавалося завоювати цей трофей більш ніж три рази. А до списку рекордсменів входять: Мухаммед Алі, Джо Фрейзер, Шугар Рей Леонард, Евандер Холіфілд, Менні Пак'яо та Флойд Мейвейзер.

Зазначимо також, що в номінації "Тренер року" двічі (у 2017 та 2018 роках) перемагав Анатолій Ломаченко – батько та наставник чинного чемпіону світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка.