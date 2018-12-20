Усик визнаний кращим боксером року по версії ESPN

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Український боксер завоював усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0,12 КО) визнаний кращим боксером світу за версією ESPN. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал.

У 2018 Цьогоріч українець виграв три бої: у Майріс Бріедіс, Мурата Гассіева і Тоні Беллью. Також Усик став першим переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії і завоював всі найбільші пояси в першій важкій вазі.

У голосуванні Усик випередив ще одного українця Василя Ломаченка, який в 2018 році провів два бої, а завдяки перемозі над Хосе Педрас об'єднав титули WBA і WBO в легкій вазі.

Крім них на нагороду претендували Майки Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер.

Нагадаємо, Ломаченко і Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA.