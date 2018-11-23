Усик проведет в Англии минимум три боя

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер пока точно не решил подниматься в супертяжелый вес

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился планами на будущее. Об этом он рассказал каналу USYK17.

"Минимум на 3 боя. Может быть, на 4, на 5. Все зависит о того, кто будет противником. Это может быть и в Англии, и в США. Я пока не говорю, что я точно решил подниматься в супертяжелый вес. Надо пообщаться с умами бокса, но последнее слово за мной. В таком случае вообще не надо будет худеть", - сказал Усик.

Боксер еще не знает, когда в следующий раз выйдет на ринг.

"Не могу сказать, когда будет следующий бой, хочу чуть-чуть восстановиться. Думаю, что будет. Мне внутри что-то подсказывает, что это надо сделать. По-другому ты не завоюешь супертяжелый дивизион, признание людей и известность в других странах", - отметил Усик.

Напомним, ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, что следующий поединок Усик может провести в мае.