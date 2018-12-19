Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA

Фото: Усик и Ломаченко (instagram.com/usykaa)

Ассоциация журналистов Америки озвучила претендентов на награду

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1-0, 9 КО) , а также абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0-0, 12 КО) вошли в пятерку претендентов на звание "Боксер 2018 года" по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщается на сайте организации.

Также на награду претендуют чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер (25-0-3, 17 КО), чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа (39-0-0, 30 КО) и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (34-0-0, 25 КО).

На звание "Тренер года" также был номинирован Анатолий Ломаченко.

Напомним, Александр Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring. Возглавлять рейтинг продолжает Василий Ломаченко.