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Усик признан боксером года по версии BoxingScene

Новости » Спорт    03.01.2019 - 11:51
Усик признан боксером года по версии BoxingScene
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинский боксер получил очередное признание

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) был признан боксером 2018 года по версии BoxingScene. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт авторитетного боксерского издания.

На это звание также претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака, Джош Уоррингтон.

В 2018 году Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской серии (WBSS), одолев латыша Майриса Бриедиса (25-1, 18 КО), а затем россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). После победы украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, одолев британца Тони Беллью (30-3-1, 20 КО).

Напомним, ранее Усик был признан лучшим боксером мира по версии ESPN

Усик претендует на звание лучшего боксера года по версии WBC Ломаченко и Усик претендуют на звание боксера года по версии BWAA
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