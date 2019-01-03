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Усик визнаний боксером року за версією BoxingScene

Новини » Спорт    03.01.2019 - 11:51
Усик визнаний боксером року за версією BoxingScene
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Український боксер отримав чергове визнання

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) був визнаний боксером 2018 року за версією BoxingScene. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт авторитетного боксерського видання.

На це звання також претендували Теренс Кроуфорд, Майки Гарсія, Моріс Хукер, Косей Танака, Джош Уоррінгтон.

У 2018 році Олександр Усик став першим переможцем Всесвітньої боксерської серії (WBSS), здолавши латвійця Майріса Бріедіса (25-1, 18 КО), а потім росіянина Мурата Гассіева (26-1, 19 КО). Після перемоги українець став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Також в листопаді Усик успішно захистив свої чемпіонські титули, здолавши британця Тоні Беллью (30-3-1, 20 КО).

Нагадаємо, раніше Усик був визнаний кращим боксером світу за версією ESPN.

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