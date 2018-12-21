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Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США

Новости » Спорт    21.12.2018 - 14:51
Усик может дебютировать в супертяжелом весе в апреле в США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Об этом рассказал его промоутер Эдди Хирн

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) может дебютировать в супертяжелом весе уже в апреле в США. Об этом промоутер Эдди Хирн рассказал в интервью Sky Sports.

Он также назвал основных претендентов украинца на бой по дебюту в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Так, по его словам, Усик может дебютировать в хэвивейте против Дерека Чисора (29-8, 21 КО), который 22 декабря в бою с Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО) попытается взять реванш, а также француза Карлоса Таками (35-5-1, 27 КО).

"Усик может драться и с победителем реванша, и с проигравшим. Мы ведь без понятия, насколько он будет хорош в хэвивейте. Да, мы не сомневаемся, что он крутой, но сможет ли он совладать со здоровенными парнями? Вот в этом то и вся загадка. Он не собирается терять время впустую. Он никогда не согласится на бой со середняком дивизиона. Думаю, Такам - отличная кандидатура для первого боя. Не самый здоровенный супертяж, но мощный и с ударом", - считает Хирн.

Напомним, накануне Усик был признан лучшим боксером 2018 по версии ESPN.

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