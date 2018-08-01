Усик получил статус суперчемпиона WВО

Украинец провел защиту этого пояса пять раз

Всемирная боксерская организация (WBO) присвоила абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику статус суперчемпиона в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает talkSPORT.

Пояс WBO стал первым в карьере Усика, который он завоевал в сентябре 2016, побив поляка Кшиштофа Гловацки.

После этого украинец пять раз провел защиту пояса и прибавил к нему титулы WBC, WBA и IBF. В результате, WBO приняла решение наградить его особым званием.

"Голосование уже состоялось и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", - сказал один из представителей WBO.

В статусе суперчемпиона Усик в любое время может стать обязательным претендентом на пояс дивизионом ниже или выше. Он может воспользоваться этим правом в отношении Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), который владеет поясом WBO в супертяжелом весе.

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном боксерском поединке своего клиента Энтони Джошуа с Александром Усиком.