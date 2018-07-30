Промоутер Джошуа рассказал о возможном поединке с Усиком

Новости Спорт 30.07.2018 - 17:48
Фото: Александр Усик (K2 Promotions)
Фото: Александр Усик (K2 Promotions)

Бой может состояться уже весной 2019 года

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном боксерском поединке своего клиента, обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Об этом сообщает Boxingscene.

"С Джошуа все хотят боксировать. В том числе и Усик. Он планирует драться с Джошуа, а мы планируем, как ему достичь этой цели. Во-первых, Усику придется пройти сквозь Тони Беллью. Это - единственный приоритет для Усика. В команде украинца понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. 

Бой может состояться даже в апреле. Потому что и Джошуа хочет драться с Усиком. Джошуа всегда хочет испытать себя на фоне кого-то невероятного, блистательного. И он считает таким бойцом Усика", - заявил промоутер.

Джошуа проведет свой следующий поединок против россиянина Александра Поветкин 22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли".

Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив Мурата Гассиева по очкам.

После этой победы Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. 

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Теги:  Александр Усик,  бой,  Энтони Джошуа,  Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС