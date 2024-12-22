Усик побив Ф'юрі: хто стане наступним суперником

"Бій століття" в аравійському Ер-Ріяді завершився повним тріумфом українського чемпіона. Якщо в першому поєдинку, що відбувся у травні, судді віддали йому перемогу розділеним рішенням, то цього разу перевагу Усика над Ф'юрі визнали одноголосно. Усі три учасники колегії виставили однакові бали – 116:112 – на користь українця.

Усик ще не встиг порадіти успіху та подякувати вболівальникам за підтримку, як на ринг вскочив британець Даніель Дюбуа. Боєць, вже битий Усиком, на правах володаря фактично подарованого йому українцем поясу IBF, викликав героя вечора на поєдинок.

Усик – Дюбуа – реальність реваншу

Українець виклик прийняв. Не сходячи з ринга, він звернувся до голови Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха:

"Містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелем Дюбуа. Дуже дякую".

Дійсно, протистояння с Дюбуа – найбільш логічний крок для Усика зараз. І найбільш привабливий варіант для вболівальників. Британець – єдиний боксер, який може щось запропонувати українцю – свій чемпіонський пояс. Усик вже бився з Дюбуа – у серпні 2023 року нокаутував його в дев'ятому раунді. 27-річний британець вважає ту поразку несправедливою.

Якщо суперники зійдуться в ринзі, переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу. Для Усика цей "абсолют" може стати другим у хевівейті та третім у кар'єрі. У важкій вазі він одноосібно царював після першого бою з Ф'юрі. А до цього об'єднав усі пояси в крузервейті.

Фактор Паркера

Викликаючи Усика на поєдинок, Дюбуа ніби забув, що в нього вже намічений перший захист поясу IBF. Ще раніше була визначена дата – 22 лютого 2025 року. А буквально напередодні мегашоу в Ер-Ріяді визначився і суперник – новозеландець Джозеф Паркер.

Можливо, Дюбуа вважає цю зустріч формальністю, переконаний, що у суперника немає шансів? Дійсно, саме він безперечний фаворит майбутнього протистояння. Але й Паркер – боєць непростий і дуже незручний для фаворитів.

Новозеландець двічі бив британця Дерека Чісору, перемагав американця Деонтея Вайлера та китайця Чжан Чжілея. І у всіх цих боях вважався андердогом. Тож, якщо Дюбуа буде ставитись до нього зверхньо, може поповнити список жертв.

Гіпотетична перемога Паркера – не дуже вигідна й для Усика. Новозеландець – боєць-несподіванка на відміну від справді зіркового Дюбуа. Поєдинок з ним не матиме великого ажіотажу. Але з чемпіонськім поясом Паркер стане фігурою, яку важко буде ігнорувати.

Чи існують інші варіанти

Крім Дюбуа і Паркера наразі важко назвати бійця, суперництво якого з Усиком було б дійсно цікавим, а головне мало би сенс. Колись зіркові Деонтей Вайдлер та Ентоні Джошуа перейшли в розряд лузерів. Останній, до того ж, вже двічі бився з Усиком і нічого не довів.

Хто ще? Серед перших номерів рейтингів боксерських організацій бачимо імена 43-річного болгарина Кубрата Пулєва та 40-річного представника Німеччини Мануеля Чарра, які свого часу програвали ще братам Кличкам. 31-літній Мартін Баколе з ДР Конго лідирує одразу в двох рейтингових списках (WBA та IBF), але дійсно зіркових суперників у кар'єрі не мав. Те ж можна сказати про першого номера WBC – 32-річного Агіта Кабайєла з Німеччини.

У списку WBO лідирує Чжан Чжілей. 41-річний китаєць змусив говорити про себе після яскравої перемоги вбивчим нокаутом над Вайдлером. Але до рівня Усика він явно не дотягує.

Тому, якщо бути відвертим, іншого варіанту, ніж Дюбуа зараз просто не існує.

Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)