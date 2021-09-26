Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса

Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.
Усик уверенно начал бой, захватив преимущество в первых раундах. В третьем раунде Усику удалось поймать Джошуа и потрясти британца. В четвертом раунде ситуация не изменилась - трехминутка осталась за Усиком.
В пятом раунде Джошуа удалось ответить Александру несколькими ударами, достигшими цели. Ситуация повторилась и в шестом отрезке боя. В седьмом, восьмом и девятом - британец был активнее.
Усик едва не отправил Джошуа в нокаут в последнем раунде, Джошуа достоял с трудом, навалившись на канаты.
Отметим, этот бой был всего лишь третьим для Усика в тяжелом весе. На пути к Джошуа он единогласным решением судей победил другого британца - Дерека Чисору (октябрь 2020), а также американца Чазза Уизерспуна (октябрь 2019).
Напомним, Джошуа в 2017 году техническим нокаутом победил украинца Владимира Кличко, после этого поражения самый выдающийся украинский боксер завершил спортивную карьеру.