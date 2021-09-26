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Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси

Автор: Ілона Свиридова

Український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав у нього пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

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Відзначимо, цей бій був всього лише третім для Усика у важкій вазі. На шляху до Джошуа він одноголосним рішенням суді переміг іншого британця - Дерека Чісору (жовтень 2020), а також американця Чазза Візерспуна (жовтень 2019).

Нагадаємо, Дошуа в 2017 році технічним нокаутом переміг українця Володимира Кличка, після цієї поразки найвидатніший український боксер завершив спортивну кар'єру.

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Олександр УсикЕнтоні Джошуа