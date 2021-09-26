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Усик о победе над Джошуа: бой прошел так, как я и планировал

Автор: Артур Родивилов

Александр Усик прокомментировал победу над Энтони Джошуа. По его словам, этот бой для него немало значит, он состоялся именно так, как боксер и планировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

При этом боксер убежден, что это была не его лучшая версия в ринге.

"Бой состоялся именно так, как я и предполагал. Были моменты, когда Энтони зажимал меня, но это были незначительные моменты", - рассказал Усик.

Эту победу он посвятил своей семье и Господу Богу.

"Единственное, что я хотел сделать - прославить Господа Иисуса Христа. И это победа от него", - признался боксер.

Стоит отметить, что боксировать Усику выпало на 12-ю годовщину бракосочетания. Поэтому после боя он передал привет дочери, сыновьям и жене.

"С января я готовился к этому бою, и был мало с семьей. Хочу увидеть как они растут, балуются. Хочу домой и быть счастливым со своей семьей", – подытожил боксер.

Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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Александр Усик