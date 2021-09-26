Усик про перемогу над Джошуа: бій відбувся так, як я і планував

Олександр Усик прокоментував перемогу над Ентоні Джошуа. За його словами, цей бій для нього чимало значить, він відбувся саме так, як боксер і планував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.
При цьому боксер переконаний, що це була не його найкраща версія в рингу.
"Бій відбувся саме так, як я і припускав. Були моменти, коли Ентоні затискав мене, але це були незначні моменти", - розповів Усик.
Цю перемогу він присвятив своїй родині та Господу Богу.
"Єдине, що я хотів зробити - прославити Господа Ісуса Христа. І це перемога від нього", - зізнався боксер.
Варто відзначити, що боксувати Усику випало на 12-ту річницю одруження. Тому після бою він передав привіт дочці, синам і дружині.
"З січня я готувався до цього бою, і був мало з сім'єю. Хочу побачити як вони ростуть, балуються. Хочу додому і бути щасливим зі своєю сім'єю", - підсумував боксер.
Український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.