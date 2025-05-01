Усик повторив шлях Алі і Тайсона: нова премія підтвердила статус легенди

Нагороду вручив кривдник Ломаченка

Заокеанські журналісти визнали українського чемпіона найкращим боксером 2024 року.

Усик, після офіційних заходів у Лондоні, присвячених майбутньому бою з Даніелєм Дюбуа вирушив до Нью-Йорка. Там він відвідає боксерське шоу 2 травня за участю Раяна Гарсії, Девіна Хейні та Теофімо Лопеса.

Церемонія вручення нагород BWAA також відбулася в Нью-Йорку. Премію українському боксеру вручив один з учасників прийдешнього шоу – Теофімо Лопес, який, нагадаємо, свого часу переміг на ринзі Василя Ломаченка.

Це другий подібний трофей в колекції Усика. Вперше BWAA назвала його найкращим у 2018 році, коли він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. До слова, в 2017-му цей приз присудили іншому українцю – Ломаченку.

За підсумками 2024 року перемога Усика не викликала сумнівів. Хоча формально на нагороду також претендували ще четверо бійців: Артур Бетербієв, Даніель Дюбуа, Хільберто Рамірес та Джессі Родрігес.

Ще одну нагороду отримав американським менеджер Усика – Егіс Клімас. Його назвали найкращим менеджером року.

BWAA: що відомо

Асоціація американських журналістів, що пишуть про бокс створена в 1926 році. Спочатку як Асоціація письменників про бокс Великого Нью-Йорка. Згодом розширила зону впливу, з 1938 року стала вручати нагороди найкращим боксерам США, а потім – й усього світу.

Головна відзнака асоціації – приз найкращому боксеру року, який з 2009-го має офіційну назву Трофей Шугара Рей Робінсона (на честь видатного боксера, що домінував у 1940-1950-х роках).

За весь час нікому не вдавалося завоювати цей трофей більш ніж три рази. А до списку рекордсменів входять: Мухаммед Алі, Джо Фрейзер, Шугар Рей Леонард, Евандер Холіфілд, Менні Пак'яо та Флойд Мейвейзер.