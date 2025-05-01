Усик повторив шлях Алі і Тайсона: нова премія підтвердила статус легенди

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександр Усик отримав престижну нагороду від Асоціації журналістів Америки, які спеціалізуються на боксі (BWAA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації.
Заокеанські журналісти визнали українського чемпіона найкращим боксером 2024 року.
Усик, після офіційних заходів у Лондоні, присвячених майбутньому бою з Даніелєм Дюбуа вирушив до Нью-Йорка. Там він відвідає боксерське шоу 2 травня за участю Раяна Гарсії, Девіна Хейні та Теофімо Лопеса.
Церемонія вручення нагород BWAA також відбулася в Нью-Йорку. Премію українському боксеру вручив один з учасників прийдешнього шоу – Теофімо Лопес, який, нагадаємо, свого часу переміг на ринзі Василя Ломаченка.
Це другий подібний трофей в колекції Усика. Вперше BWAA назвала його найкращим у 2018 році, коли він став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. До слова, в 2017-му цей приз присудили іншому українцю – Ломаченку.
За підсумками 2024 року перемога Усика не викликала сумнівів. Хоча формально на нагороду також претендували ще четверо бійців: Артур Бетербієв, Даніель Дюбуа, Хільберто Рамірес та Джессі Родрігес.
Ще одну нагороду отримав американським менеджер Усика – Егіс Клімас. Його назвали найкращим менеджером року.
Асоціація американських журналістів, що пишуть про бокс створена в 1926 році. Спочатку як Асоціація письменників про бокс Великого Нью-Йорка. Згодом розширила зону впливу, з 1938 року стала вручати нагороди найкращим боксерам США, а потім – й усього світу.
Головна відзнака асоціації – приз найкращому боксеру року, який з 2009-го має офіційну назву Трофей Шугара Рей Робінсона (на честь видатного боксера, що домінував у 1940-1950-х роках).
За весь час нікому не вдавалося завоювати цей трофей більш ніж три рази. А до списку рекордсменів входять: Мухаммед Алі, Джо Фрейзер, Шугар Рей Леонард, Евандер Холіфілд, Менні Пак'яо та Флойд Мейвейзер.
Раніше Усик емоційно звернувся до Трампа через його заяви про Україну.
Також стало відомо, хто може стати наступним суперником Усика після Дюбуа.