Усик повторил путь Али и Тайсона: новая премия подтвердила статус легенды

Награду вручил обидчик Ломаченко

Заокеанские журналисты признали украинского чемпиона лучшим боксером 2024 года.

Усик, после официальных мероприятий в Лондоне, посвященных предстоящему бою с Даниэлем Дюбуа отправился в Нью-Йорк. Там он посетит боксерское шоу 2 мая с участием Райана Гарсии, Девина Хейни и Теофимо Лопеса.

Церемония вручения наград BWAA также состоялась в Нью-Йорке. Премию украинскому боксеру вручил один из участников грядущего шоу - Теофимо Лопес, который, напомним, в свое время победил на ринге Василия Ломаченко.

Это второй подобный трофей в коллекции Усика. Впервые BWAA назвала его лучшим в 2018 году, когда он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. К слову, в 2017-м этот приз присудили другому украинцу - Ломаченко.

По итогам 2024 года победа Усика не вызывала сомнений. Хотя формально на награду также претендовали еще четверо бойцов: Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Хильберто Рамирес и Джесси Родригес.

Еще одну награду получил американским менеджер Усика - Эгис Климас. Его назвали лучшим менеджером года.

BWAA: что известно

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе создана в 1926 году. Изначально как Ассоциация писателей о боксе Большого Нью-Йорка. Со временем расширила зону влияния, с 1938 года стала вручать награды лучшим боксерам США, а затем - и всего мира.

Главная награда ассоциации - приз лучшему боксеру года, который с 2009-го носит официальное название Трофей Шугара Рэй Робинсона (в честь выдающегося боксера, доминировавшего в 1940-1950-х годах).

За все время никому не удавалось завоевать этот трофей более трех раз. А в список рекордсменов входят: Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Эвандер Холифилд, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвейзер.