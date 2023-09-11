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Усик отримав нового претендента на титульний бій: він побив Дюбуа і програв ветерану з КНР

Фото: Джо Джойс прагне побоксувати з Олександром Усиком (facebook.com/joejoyceboxing)
Автор: Антон Федорців

Британський важковаговик Джо Джойс зібрався кинути виклик українському боксеру Олександрові Усику. Поєдинок може відбутися вже в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

37-річний британець прагне вийти в ринг проти чемпіона в хевівейті за версіями IBF, IBO, WBA та WBO. Щоправда, спершу повинен узяти реванш в китайця Чжана Чжилея.

"План такий. Це складно, оскільки ніколи не знаєш, що трапиться. Зрештою, я дістануся до цього пункту. Упевнений в цьому. У список обов'язкових претендентів мене поверне перемога над Чжаном. Виклик за версією WBO – наступний після IBF. Тож я можу отримати свій шанс", – заявив Джойс.

23 вересня британський боксер проведе бій-реванш із Чжилеєм. Навесні він поступився китайцю технічним нокаутом у 6-му раунді. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона Всесвітньої боксерської організації.

Першим претендентом на бій проти Усика наразі залишається Філіп Хрговіч. Хорват став обов'язковим претендентом від IBF на поєдинок проти українця. Якщо команда Усика знову не зможе узгодити об'єднавчий бій із Тайсоном Ф'юрі, то він вийде в ринг проти Хрговіча, а потім повинен буде захистити і пояс WBO.

Раніше до мережі потрапив текст апеляції британця Дюбуа на підсумок бою проти Усика. Його команда продовжила наполягати на тому, що рефері помилково не зарахував удар нижче пояса. Як наслідок, Усик замість поразки нокаутом зміг отямитися і виграв поєдинок.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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