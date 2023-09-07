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Назвався чемпіоном. До мережі потрапив текст скарги Дюбуа на перемогу Усика

Четвер 07 вересня 2023 12:28
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Назвався чемпіоном. До мережі потрапив текст скарги Дюбуа на перемогу Усика Фото: Даніель Дюбуа (ліворуч) вирішив битися за чемпіонський пояс у кабінетах (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Ключові пункти апеляції команди британського боксера Даніеля Дюбуа на результат поєдинку проти українця Олександра Усика стали доступними для широкого загалу.

Документ опублікував журналіст Ден Рафаель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Напередодні Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила отримання апеляції від промоутера британця Френка Воррена. Організація відкрила справу та розгляне її за звичним регламентом, а остаточне рішення проголосить публічно.

У своїй заяві оточення Дюбуа вказало на помилки рефері Луїса Пабона з катастрофічними наслідками. Неправильні рішення судді в ринзі нібито коштували британському боксеру чемпіонського звання. Апеляція стосується підозрілого випаду Дюбуа в 5-му раунді, який Пабон розцінив ударом нижче пояса Усика.

"Орієнтовно на 20-й секунді п'ятого раунду Дюбуа завдав удару в корпус, відправивши Усика на канвас рингу, що вірогідно зробило Даніеля чемпіоном у хевівейті. Однак Пабон вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усик отримав тривалий час на відновлення", – йдеться в апеляції.

Згодом після інциденту Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У 9-му раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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