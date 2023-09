Назвався чемпіоном. До мережі потрапив текст скарги Дюбуа на перемогу Усика

Напередодні Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила отримання апеляції від промоутера британця Френка Воррена. Організація відкрила справу та розгляне її за звичним регламентом, а остаточне рішення проголосить публічно.

У своїй заяві оточення Дюбуа вказало на помилки рефері Луїса Пабона з катастрофічними наслідками. Неправильні рішення судді в ринзі нібито коштували британському боксеру чемпіонського звання. Апеляція стосується підозрілого випаду Дюбуа в 5-му раунді, який Пабон розцінив ударом нижче пояса Усика.

"Орієнтовно на 20-й секунді п'ятого раунду Дюбуа завдав удару в корпус, відправивши Усика на канвас рингу, що вірогідно зробило Даніеля чемпіоном у хевівейті. Однак Пабон вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усик отримав тривалий час на відновлення", – йдеться в апеляції.

Згодом після інциденту Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У 9-му раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

The Warren bullshit begins in paragraph 2 of the appeal where the nonsensical assumption is made that Usyk would not have risen had the ref ruled it a legal body shot from Dubois (which it wasn’t). pic.twitter.com/WseqgCSyXQ