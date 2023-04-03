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Усик отримав дозвіл WBA на бій з Дюбуа: що це означає

Фото: Олександр Усик із колекцією чемпіонських поясів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок у хевівейті між володарем чемпіонського титулу Олександром Усиком і обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа санкціонувала Всесвітня боксерська асоціація (WBA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

WBA дала старт офіційним перемовинам між командами українця та британця. Сторони матимуть місяць, аби узгодити всі деталі чемпіонського бою.

Переговорний процес про бій Усик – Дюбуа триватиме в період між 4 квітня і 2 травня. Якщо за цей час менеджери українського та британського боксерів не підпишуть документи, то будуть оголошені промоутерські торги. Сам поєдинок може відбутися в червні-липні цьогоріч.

Раніше команда Усика розпочала переговори з Дюбуа про поєдинок за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер став обов'язковим претендентом на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу. Рекорд Дюбуа в професіоналах – 19 перемог, 1 поразка.

Бій Усик – Дюбуа з'явився у порядку денному після зриву перемовин про об'єднавчий поєдинок українця з Тайсоном Ф'юрі. "Циганський Король" постійно встановлював нові вимоги перед чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO, тож Усик вийшов із переговорів.

До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

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БоксОлександр Усик