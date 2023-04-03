Усик отримав дозвіл WBA на бій з Дюбуа: що це означає

WBA дала старт офіційним перемовинам між командами українця та британця. Сторони матимуть місяць, аби узгодити всі деталі чемпіонського бою.

Переговорний процес про бій Усик – Дюбуа триватиме в період між 4 квітня і 2 травня. Якщо за цей час менеджери українського та британського боксерів не підпишуть документи, то будуть оголошені промоутерські торги. Сам поєдинок може відбутися в червні-липні цьогоріч.

Раніше команда Усика розпочала переговори з Дюбуа про поєдинок за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер став обов'язковим претендентом на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу. Рекорд Дюбуа в професіоналах – 19 перемог, 1 поразка.

Бій Усик – Дюбуа з'явився у порядку денному після зриву перемовин про об'єднавчий поєдинок українця з Тайсоном Ф'юрі. "Циганський Король" постійно встановлював нові вимоги перед чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO, тож Усик вийшов із переговорів.