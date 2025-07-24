Усик назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог

"Бій проти самого себе" та мудрість батька

У розмові з журналістами Усик, відомий своїми філософськими поглядами на життя, зазначив, що найскладнішим суперником для нього завжди був він сам.

"Найважчий суперник - це завжди я сам, та частина мене, яка намагається переконати мене не працювати, яка говорить мені спочивати на лаврах. Я борюся з ним щодня", - розповів чемпіон.

Саме в цьому контексті він згадав настанови свого батька, які стали для нього життєвим кредо.

"Найважливіші життєві поради, які я отримав, були від мого покійного батька. Одна з них була: "Ніколи не турбуйся про те, що говорять про тебе інші. Просто роби свою справу, і роби її якомога краще. Твої дії говоритимуть за тебе", - сказав Усик.

Боксер також підкреслив, що ця мудрість співзвучна з біблійним висловом: "По їхніх ділах ви пізнаєте їх". Ця фраза з Євангелія від Матвія 7:16 акцентує увагу на важливості вчинків, а не слів, що є фундаментальним принципом для Олександра як на рингу, так і за його межами.

Найсильніший ударник, з яким стикався Усик

Також український чемпіон назвав найжорсткішого ударника, з яким він стикався на рингу. За словами Усика, це - британець Дерек Чісора. Їхній бій відбувся у жовтні 2020 року, і тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Проте, як видно з його слів, ментальне протистояння із самим собою для чемпіона є значно складнішим і щоденним випробуванням.

Додамо, що Усик регулярно наголошує, що поради батька завжди були та залишаються ключовим орієнтиром для нього, допомагаючи долати виклики та досягати найвищих вершин у спорті.