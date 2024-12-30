Усик найкращий, Богачук у топ-3: рейтинг боїв 2024 року (відео)

Перше місце дісталось протистоянню українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі. Йдеться про зустріч у травні, коли на ринзі в аравійському Ер-Ріяді визначали абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

В ньому українець переміг роздільним рішенням суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113. У підсумку Усик став першим абсолютом надважкої ваги в епоху чотирьох поясів.

Третє місце посів поєдинок українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука та тимчасового чемпіона WBC Вірджіла Ортіса зі США. Це була справжня заруба: суперники завдали один одному 1579 ударів. Українець двічі відправляв американця в нокдаун – у першому та восьмому раундах.

Однак за підсумками 12-ти раундів судді ухвалили дуже суперечливе рішення, віддавши перемогу Ортісу. Один з рефері на своїх суддівських записках зафіксував нічию – 113:113. Двоє інших стали на бік американця, давши однаковий результат – 114:112.

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