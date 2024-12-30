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Усик найкращий, Богачук у топ-3: рейтинг боїв 2024 року (відео)

Фото: Поєдинок за абсолют Ф'юрі – Усик – найкращий у 2024-му (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Британський спортивний стрімінговий сервіс DAZN склав рейтинг десяти найкращих поєдинків 2024 року у професіональному боксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал DAZN.

Перше місце дісталось протистоянню українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі. Йдеться про зустріч у травні, коли на ринзі в аравійському Ер-Ріяді визначали абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

В ньому українець переміг роздільним рішенням суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113. У підсумку Усик став першим абсолютом надважкої ваги в епоху чотирьох поясів.

Третє місце посів поєдинок українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука та тимчасового чемпіона WBC Вірджіла Ортіса зі США. Це була справжня заруба: суперники завдали один одному 1579 ударів.  Українець двічі відправляв американця в нокдаун – у першому та восьмому раундах.

Однак за підсумками 12-ти раундів судді ухвалили дуже суперечливе рішення, віддавши перемогу Ортісу. Один з рефері на своїх суддівських записках зафіксував нічию – 113:113. Двоє інших стали на бік американця, давши однаковий результат – 114:112.

Топ-10 боїв 2024 року за версією DAZN:

  1. Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик – надважка вага
  2. Артур Бетербієв – Дмитро Бівол – напівважка
  3. Вірджіл Ортіс – Сергій Богачук – перша середня
  4. Девін Хейні – Раян Гарсія – перша напівсередня
  5. Льюїс Крокер – Конан Вокер – напівсередня
  6. Ліам Парро – Субріель Матіас – перша напівсередня
  7. Даніель Дюбуа – Філіп Хргович – надважка
  8. Джо Кордіна – Ентоні Какаче – друга напівлегка
  9. Джей Опетая – Маїріс Брієдіс – перша вжка
  10. Хайме Мунгія – Джон Райдер – друга середня

Раніше компанія Top Rank Boxing представила свою версію найкращих нокаутів 2024 року.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс