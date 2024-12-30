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Усик лучший, Богачук в топ-3: рейтинг боев 2024 года (видео)

Фото: Поединок за абсолют Фьюри - Усик - лучший в 2024-м (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрей Костенко

Британский спортивный стриминговый сервис DAZN составил рейтинг десяти лучших поединков 2024 года в профессиональном боксе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал DAZN.

Первое место досталось противостоянию украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Речь идет о встрече в мае, когда на ринге в аравийском Эр-Рияде определяли абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В нем украинец победил раздельным решением судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику - 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца - 114:113. В итоге Усик стал первым абсолютом супертяжелого веса в эпоху четырех поясов.

Третье место занял поединок украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука и временного чемпиона WBC Вирджила Ортиса из США. Это была настоящая заруба: соперники нанесли друг другу 1579 ударов. Украинец дважды отправлял американца в нокдаун - в первом и восьмом раундах.

Однако по итогам 12-ти раундов судьи приняли очень противоречивое решение, отдав победу Ортису. Один из рефери на своих судейских записках зафиксировал ничью - 113:113. Двое других стали на сторону американца, дав одинаковый результат - 114:112.

Топ-10 боев 2024 года по версии DAZN:

  1. Тайсон Фьюри - Александр Усик - супертяжелый вес
  2. Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол - полутяжелый
  3. Вирджил Ортис - Сергей Богачук - первый средний
  4. Девин Хейни - Райан Гарсия - первый полусредний
  5. Льюис Крокер - Конан Уокер - полусредний
  6. Лиам Парро - Субриэль Матиас - первый полусредний
  7. Даниэль Дюбуа - Филип Хргович - супертяжелый
  8. Джо Кордина - Энтони Какаче - второй полулегкий
  9. Джей Опетая - Маирис Бриедис - первый тяжелый
  10. Хайме Мунгия - Джон Райдер - второй средний

Ранее компания Top Rank Boxing представила свою версию лучших нокаутов 2024 года.

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