Нокаути року від Top Rank: компанія Ломаченка оприлюднила відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал організації .

Компанія, яку очолює Боб Арум, опублікувала добірку з десяти найкращих на її погляд дострокових завершень поєдинків у році, що минає. Серед топ-панчерів багато відомих імен – Наоя Іноуе, Кішон Девіс, Анджело Лео, Робейсі Рамірес та інші.

Список найкращих нокаутів-2024 від Top Rank Boxing

Абдулла Мейсон – Бенджамін Гурмент (КО 2) – легка вага

Брюс Керрінгтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4) – напівлегка

Наоя Іноуе – Луїс Нері (ТКО 6) – друга легша

Браян Норман – Джованні Сантіян (КО 10) – напівсередня

Робейсі Рамірес – Брендон Леон Бенітес (ТКО 7) – напівлегка

Ентоні Оласкуага – Ріку Кано (КО 3) – найлегша

Анджело Лео – Луїс Альберто Лопес (КО 10) – напівлегка

Рікардо Фернандес – Алан Гарсія (КО 5) – легка

Кейшон Девіс – Густаво Лемос (КО 2) – легка

Бруно Сураче – Хайме Мунгія (КО 6) – друга середня

Зазначимо, що Top Rank Boxing – одна з найвпливовіших промоутерських компаній. На контракті в неї перебувають, зокрема, два українських топ-бійця. Це – чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та 2-й номер напівлегкої категорії в рейтингу WBO Арнольд Хегай.