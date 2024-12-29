Нокаути року від Top Rank: компанія Ломаченка оприлюднила відео
Авторитетна промоутерська компанія Top Rank Boxing представила свою версію найкращих нокаутів 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал організації.
Компанія, яку очолює Боб Арум, опублікувала добірку з десяти найкращих на її погляд дострокових завершень поєдинків у році, що минає. Серед топ-панчерів багато відомих імен – Наоя Іноуе, Кішон Девіс, Анджело Лео, Робейсі Рамірес та інші.
Список найкращих нокаутів-2024 від Top Rank Boxing
- Абдулла Мейсон – Бенджамін Гурмент (КО 2) – легка вага
- Брюс Керрінгтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4) – напівлегка
- Наоя Іноуе – Луїс Нері (ТКО 6) – друга легша
- Браян Норман – Джованні Сантіян (КО 10) – напівсередня
- Робейсі Рамірес – Брендон Леон Бенітес (ТКО 7) – напівлегка
- Ентоні Оласкуага – Ріку Кано (КО 3) – найлегша
- Анджело Лео – Луїс Альберто Лопес (КО 10) – напівлегка
- Рікардо Фернандес – Алан Гарсія (КО 5) – легка
- Кейшон Девіс – Густаво Лемос (КО 2) – легка
- Бруно Сураче – Хайме Мунгія (КО 6) – друга середня
Зазначимо, що Top Rank Boxing – одна з найвпливовіших промоутерських компаній. На контракті в неї перебувають, зокрема, два українських топ-бійця. Це – чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та 2-й номер напівлегкої категорії в рейтингу WBO Арнольд Хегай.
Раніше свій рейтинг найкращих нокаутів 2024 року склав британський спортивний стрімінговий сервіс DAZN.
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