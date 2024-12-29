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Нокаути року від Top Rank: компанія Ломаченка оприлюднила відео

Неділя 29 грудня 2024 15:47
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Нокаути року від Top Rank: компанія Ломаченка оприлюднила відео Фото: Наоя Іноуе – автор одного з найкращих нокаутів 2024-го (instagram.com/naoyainoue_410)
Автор: Андрій Костенко

Авторитетна промоутерська компанія Top Rank Boxing представила свою версію найкращих нокаутів 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал організації.

Компанія, яку очолює Боб Арум, опублікувала добірку з десяти найкращих на її погляд дострокових завершень поєдинків у році, що минає. Серед топ-панчерів багато відомих імен – Наоя Іноуе, Кішон Девіс, Анджело Лео, Робейсі Рамірес та інші.

Список найкращих нокаутів-2024 від Top Rank Boxing

  • Абдулла Мейсон – Бенджамін Гурмент (КО 2) – легка вага
  • Брюс Керрінгтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4) – напівлегка
  • Наоя Іноуе – Луїс Нері (ТКО 6) – друга легша
  • Браян Норман – Джованні Сантіян (КО 10) – напівсередня
  • Робейсі Рамірес – Брендон Леон Бенітес (ТКО 7) – напівлегка
  • Ентоні Оласкуага – Ріку Кано (КО 3) – найлегша
  • Анджело Лео – Луїс Альберто Лопес (КО 10) – напівлегка
  • Рікардо Фернандес – Алан Гарсія (КО 5) – легка
  • Кейшон Девіс – Густаво Лемос (КО 2) – легка
  • Бруно Сураче – Хайме Мунгія (КО 6) – друга середня

Зазначимо, що Top Rank Boxing – одна з найвпливовіших промоутерських компаній. На контракті в неї перебувають, зокрема, два українських топ-бійця. Це – чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко та 2-й номер напівлегкої категорії в рейтингу WBO Арнольд Хегай.

Раніше свій рейтинг найкращих нокаутів 2024 року склав британський спортивний стрімінговий сервіс DAZN.

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Василь Ломаченко Бокс
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