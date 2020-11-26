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Усик має намір поборотися за титул WBO у 2021 році

Четвер 26 листопада 2020 13:17
Усик має намір поборотися за титул WBO у 2021 році
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)
Автор: Вера Олейник

Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик має намір провести титульний бій за пояс WBO у квітні 2021 року. При цьому неважливо, хто буде його суперником.

Про це в коментарі виданню Sky Sports повідомив со-промоутер українця Олександр Красюк.

Усик є обов'язковим претендентом на цей титул, яким наразі володіє британець Ентоні Джошуа. Однак перш ніж провести поєдинок з українцем він має намір зійтися в рингу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, з яким вже домовився про проведення двох боїв наступного року.

"Сподіваємося, Усик буде готовий повернутися у квітні 2021 року і, сподіваємось, Джошуа буде готовий виконувати необхідні правила обов'язкового захисту WBO. Якщо ні - ми будемо битися за вакантний титул WBO з претендентом, якого призначить організація", - заявив Красюк.

Таким чином, наступним суперником Усика може стати другий номер рейтингу WBO Даніель Дюбуа. На вихідних британець проведе бій з непереможеним Джо Джойсом.

Нагадаємо, Джошуа має намір попросити WBO про відстрочку бою з Усиком в разі перемоги над іншим претендентом на його пояс - болгарином Кубратом Пулєвим по лінії IBF. Їхній бій відбудеться 12 грудня в Лондоні.

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Новини України Спорт Олександр УсикбойЕнтоні ДжошуаWBOБокс

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