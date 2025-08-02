Усик може провести сенсаційний бій у ММА: Джейк Пол став несподіваним суперником

Усик знову в центрі уваги

У липні український чемпіон вдруге у кар'єрі став абсолютом, здобувши перемогу нокаутом над Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі". У тому бою Усик заволодів поясом IBF, об’єднавши його з титулами WBC, WBA та WBO.

Після цього увага переключилася на потенційних суперників. У медіа активно згадували імена Джозефа Паркера - обов’язкового претендента за версією WBO, а також Тайсона Ф’юрі, з яким Усик може провести третій бій.

Однак неочікувано у списку можливих опонентів з’явився ще один претендент - Джейк Пол, який нещодавно переміг ексчемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

Представник Усика підтвердив переговори

За словами Сергія Лапіна, члена команди Усика, перемовини з Полом справді тривають.

"Команда працює над наступним боєм. Ми розглядаємо варіанти, які мають сенс як з точки зору спорту, так і з огляду на інтерес аудиторії. Ідея полягає не в боксерському поєдинку, а в поєдинку за правилами ММА - саме в цьому й полягає інтрига", - пояснив Сергій.

"Джейк має певну підготовку в змішаних єдиноборствах, а Усик повинен буде швидко адаптуватися. Це може стати подією глобального масштабу. Якщо домовленості буде досягнуто, бій можуть провести на початку 2026 року", - додав Лапін.

Реакція фанатів

Попри гучність потенційного шоу, частина фанатів скептично сприймає таку ідею, наголошуючи, що титульний поєдинок з Джозефом Паркером більш логічний наступний крок для Усика.

Новозеландський боєць заробив право на бій завдяки серії перемог над топ-суперниками, зокрема Деонтеєм Вайлдером, Чжилеєм Чжаном і Мартіном Баколе.

Втім, фінальне рішення щодо наступного суперника Усика ще не ухвалене.

Якщо переговори з Полом завершаться успішно, бій може стати однією з найрезонансніших подій у бойових видах спорту за останні роки.