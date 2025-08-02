Усик может провести сенсационный бой в ММА: Джейк Пол стал неожиданным соперником Джейка Пола

Усик снова в центре внимания

В июле украинский чемпион во второй раз в карьере стал абсолютом, одержав победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли". В том бою Усик завладел поясом IBF, объединив его с титулами WBC, WBA и WBO.

После этого внимание переключилось на потенциальных соперников. В медиа активно упоминали имена Джозефа Паркера - обязательного претендента по версии WBO, а также Тайсона Фьюри, с которым Усик может провести третий бой.

Однако неожиданно в списке возможных оппонентов появился еще один претендент - Джейк Пол, который недавно победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Представитель Усика подтвердил переговоры

По словам Сергея Лапина, члена команды Усика, переговоры с Полом действительно продолжаются.

"Команда работает над следующим боем. Мы рассматриваем варианты, которые имеют смысл как с точки зрения спорта, так и учитывая интерес аудитории. Идея заключается не в боксерском поединке, а в поединке по правилам ММА - именно в этом и заключается интрига", - пояснил Сергей.

"Джейк имеет определенную подготовку в смешанных единоборствах, а Усик должен будет быстро адаптироваться. Это может стать событием глобального масштаба. Если договоренность будет достигнута, бой могут провести в начале 2026 года", - добавил Лапин.

Реакция фанатов

Несмотря на громкость потенциального шоу, часть фанатов скептически воспринимает такую идею, отмечая, что титульный поединок с Джозефом Паркером более логичный следующий шаг для Усика.

Новозеландский боец заработал право на бой благодаря серии побед над топ-соперниками, в частности Деонтеем Уайлдером, Чжилеем Чжаном и Мартином Баколе.

Впрочем, финальное решение относительно следующего соперника Усика еще не принято.

Если переговоры с Полом завершатся успешно, бой может стать одним из самых резонансных событий в боевых видах спорта за последние годы.