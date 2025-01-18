Усик, Кличко та Ф'юрі здивують у 2025-му: топ-експерти представили сміливі прогнози

У майбутнє зазирнули відомі аналітики Майк Коппінджер та Нік Паркінсон. Найбільш цікаві "пророцтва" стосуються українських боксерів Олександра Усика та Володимира Кличка. А також британців Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Володимир Кличко спробує побити рекорд Джорджа Формана

Володимир Кличко, який не виходив на ринг після поразки технічним нокаутом від Ентоні Джошуа у квітні 2017 року, може повернутися у 48 років.

Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, натякнув на цю ідею, і Кличко начебто зацікавився. В інтерв'ю Fight Hub TV він сказав, що має "амбіції побити рекорд" найстаршого чемпіона у надважкій вазі.

Кличко перебуває у чудовій фізичній формі та має стиль боксу (удари джебом і рух), який може ефективно працювати навіть у віці. Це буде героїчним досягненням, подібним до історичного моменту, коли Форман здобув титул у 45 років, нокаутувавши Майкла Мурера. Кличко навряд чи зустрінеться зі співвітчизником Олександром Усиком, але бій із переможцем зустрічі Дюбуа – Паркер виглядає реалістичним.

Усик завершить кар'єру

Усик практично очистив верхівку надважкого дивізіону. Він двічі переміг Ентоні Джошуа та здобув дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році.

Залишившись без явних суперників і заробивши купу грошей, Усик може вирішити завершити кар'єру. У свої 38 років він може зосередитися на допомозі своїй країні, як це зробили брати Клички.

Єдині можливі бої для Усика – реванш із Дюбуа або бій із Паркером за титул IBF. Проте Усик може не мати мотивації проводити ці поєдинки.

Ф'юрі проведе бій із Джошуа

Хоча Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після двох поразок поспіль, гучний бій із Джошуа все ще може відбутися. Цей поєдинок стане найбільшим у британській історії боксу, і Ф'юрі навряд чи відмовиться від ще одного великого гонорару. Він може повернутися саме для цього бою.

Паркер здолає Дюбуа у бою за титул IBF

Після сенсаційних перемог над Деонтеєм Вайлдером і Чжан Чжілеєм Паркер покаже свою майстерність. Він засмутить фаворита Дюбуа, використовуючи кращу техніку та рух.