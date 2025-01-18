Усик, Кличко и Фьюри удивят в 2025-м: топ-эксперты представили смелые прогнозы

В будущее заглянули известные аналитики Майк Коппинджер и Ник Паркинсон. Наиболее интересные "пророчества" касаются украинских боксеров Александра Усика и Владимира Кличко. А также британцев Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Владимир Кличко попытается побить рекорд Джорджа Формана

Владимир Кличко, который не выходил на ринг после поражения техническим нокаутом от Энтони Джошуа в апреле 2017 года, может вернуться в 48 лет.

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, намекнул на эту идею, и Кличко вроде бы заинтересовался. В интервью Fight Hub TV он сказал, что имеет "амбиции побить рекорд" старейшего чемпиона в супертяжелом весе.

Кличко находится в прекрасной физической форме и имеет стиль бокса (удары джебом и движение), который может эффективно работать даже в возрасте. Это будет героическим достижением, подобным историческому моменту, когда Форман получил титул в 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера. Кличко вряд ли встретится с соотечественником Александром Усиком, но бой с победителем встречи Дюбуа - Паркер выглядит реалистичным.

Усик завершит карьеру

Усик практически очистил верхушку супертяжелого дивизиона. Он дважды победил Энтони Джошуа и одержал две победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году.

Оставшись без явных соперников и заработав кучу денег, Усик может решить завершить карьеру. В свои 38 лет он может сосредоточиться на помощи своей стране, как это сделали братья Кличко.

Единственные возможные бои для Усика - реванш с Дюбуа или бой с Паркером за титул IBF. Однако Усик может не иметь мотивации проводить эти поединки.

Фьюри проведет бой с Джошуа

Хотя Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений подряд, громкий бой с Джошуа все еще может состояться. Этот поединок станет крупнейшим в британской истории бокса, и Фьюри вряд ли откажется от еще одного большого гонорара. Он может вернуться именно для этого боя.

Паркер одолеет Дюбуа в бою за титул IBF

После сенсационных побед над Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилеем Паркер покажет свое мастерство. Он огорчит фаворита Дюбуа, используя лучшую технику и движение.