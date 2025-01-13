Від "мішка" до Усика: п'ять знакових протистоянь у кар'єрі Тайсона Ф'юрі (відео)

Поки всі шукали для Ф'юрі нового суперника та ламали списи в суперечках, з ким йому краще битися – з Ентоні Джошуа чи Володимиром Кличком, сам "Циганський Король" знайшов найнеочікуваніший варіант. Вирішив піти.

З цієї нагоди РБК-Україна згадує найбільш знакові протистояння в багатому на різноманітні події боксерському житті, без перевершення, легендарного чемпіона.

Одначе спочатку трохи розповімо про аматорський період Ф'юрі. Майбутній чемпіон мріяв потрапити на великий турнір і у пошуках коротшого шляху метався між батьківщинами своїх предків – Великобританією та Ірландією.

Під британським прапором узяв участь в молодіжних чемпіонатах світу (2006 рік) та Європи (2007). В обох випадках пробився у призери. На ЧС став бронзовим, поступившись у півфіналі узбеку Абдуллаєву, на ЧЄ – срібним, програвши фінал росіянину Бабаніну.

Фото: 19-річний Тайсон Ф'юрі - срібний призер молодіжного чемпіонату Європи

Але свого олімпійського шансу не дочекався. У Пекін-2008 намагався відібратися від Великобританії. Але там віддали перевагу Девіду Прайсу, який у Піднебесній розділи "бронзу" з українцем В'ячеславом Глазковим. Кинувся в Ірландію, а там вже сформували склад, де місця перекотиполю не було. Тоді Ф'юрі образився на всіх і вирішив піти у профі.

П'ять найбільш знакових його протистоянь серед професіоналів, на наш погляд, такі.

5. Тайсон Ф'юрі – Бела Дьєндьєши (2008 рік)

Дебют на профі-ринзі. Першим суперником 20-річного новачка став нікому не відомий угорець – типовий "мішок", яких ставлять для того, щоб молодий проспект відчув впевненість. Судячи з відео бою, угорець за параметрами до важковаговика не дотягував. Ф'юрі нокаутував його вже в першому раунді, сильно вдаривши по корпусу. Так почався шлях майбутнього чемпіона.

4. Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора (2011, 2014, 2022 роки)

Це була принципова суперечка двох британців, які протягом більш ніж десяти років доводили, перш за все один одному, хто з них більш крутий.

23 липня 2011 року суперники зійшлися за титули чемпіона Британської комісії з питань боксу (BBBofC) та Британської співдружності. Чинний володар обох поясів – Чісора вважався беззаперечним фаворитом. Проте Ф'юрі переміг роздільним рішенням суддів.

29 листопада 2014 року відбувся реванш, у якому Ф'юрі вже мав відчутнішу перевагу над опонентом, ніж у першій зустрічі. Після 10-го раунду тренер Чісори прийняв рішення не продовжувати бій. Цією перемогою Ф'юрі завоював титули чемпіона Європи за версією EBU, інтернаціонального чемпіона WBO та чемпіона Великої Британії. До того ж здобув статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу WBO.

А 3 грудня 2022 року боксери зустрілися втретє. Цього разу на кону стояв пояс чемпіона WBC, який належав Ф'юрі. "Циганський Король" переміг суперника технічним нокаутом у 10 раунді.

3. Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайдлер (2018, 2020, 2021 роки)

Ще одна довга історія, яка переросла в трилогію. 1 грудня 2018 року Ф'юрі в статусі претендента боксував з чинним чемпіоном WBC – американцем Вайдлером. Британець двічі побував у нокдаунах. Причому другий, у 12-му раунді був настільки жорстким, що для Ф'юрі могло закінчитись усе. Але він піднявся та довів поєдинок до кінця. Судді зафіксували нічию.

У повторній зустрічі 22 лютого 2020 року вже Вайдлер двічі опинився на настилі рингу. Підсумок протистояння – технічний нокаут американця в сьомому раунді. Цією перемогою Ф'юрі здобув пояс чемпіона світу WBC.

Третій бій суперників відбувся 9 жовтня 2021 року. Ф'юрі мав беззаперечну перевагу і в 11-му раунді відправив суперника в глибокий нокаут.

2. Тайсон Ф'юрі – Володимир Кличко (2015 рік)

Історичний поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі Володимиром Кличком і Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року на Esprit Arena в німецькому Дюссельдорфі.

Британець, на якого в протистоянні майже ніхто не ставив, грамотно використав свою перевагу в рості. У ході поєдинку в українця виникли два неприємних розсічення, які заважали йому. А Ф'юрі намагався посилити травми – декілька разів бив Кличка головою. Рефері навіть зняв з нього бал. Проте, об'єктивно британець був кращим. І з рішенням суддів, які одноголосно віддали перемогу йому (рахунок на суддівських картах: 115:112, 115:112, 116:111), важко не погодитись.

Але набагато більше шкоди Володимиру Кличку Ф'юрі завдав поза рингом. У контракті була прописана опція реваншу. Проте британець старанно уникав повторної зустрічі. Спочатку посилався на травму, а потім заявив, що вирішив закінчити боксерську кар'єру. Таким чином він фактично зламав плани українця на швидке повернення у ринг.

Очікуючи на реванш, Кличко пропустив півтора роки. Наступний бій він провів лише в квітні 2017-го – проти Ентоні Джошуа і програв технічним нокаутом у 11-му раунді. А Ф'юрі через рік відновив кар'єру.

1. Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик (2024 рік)

Це вже новітня історія, тому не будемо торкатися подробиць. Зазначимо, що обидва бійці пішли ва-банк, поставили на карту все, що мали. І Ф'юрі втратив усе.

Чи варто йому було залишатись у боксі, шукаючи нові шляхи до втрачених титулів? Можливо. Але робити це майже в 37 років не дуже легко. Втім, не треба поспішати ставити остаточну риску під кар'єрою "Циганського Короля". Він вже двічі кидав бокс, прощався назавжди, а потім повертався, як ні в чому не бувало. І якщо вже було два повернення, чому б не статися третьому? І тоді у кар'єрі Тайсона Ф'юрі з'являться нові протистояння. Можливо, навіть не менш знакові.