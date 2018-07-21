Усик - Гассієв: онлайн трансляція

Новини Спорт 21.07.2018 - 08:27
Усик - Гассієв (klitschko-brothers.com)
Усик - Гассієв (klitschko-brothers.com)

Дивіться трансляцію бою Усик - Гассієв на каналі Інтер починаючи з 21:20

Усик - Гассієв. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Український і російський чемпіони зійдуться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 91 кг. На думку букмекерів, ставки рівні.

21 липня 23:00
Москва, СК "Олімпійський"

 

Найбільш очікуваний бій року: на кону стоять чотири титули WBC, WBO, IBF, WBA в першій важкій (до 90,7 кг), пояс Мухаммеда Алі, призові, але головне - статус кращого важкоатлета планети.

Спочатку бій повинен був пройти 11 травня в Саудівській Аравії, однак через травму українського боксера зустріч скасували. Пізніше стало відомо про перенесення боксерського поєдинку в столицю Росії.

На шляху до фіналу український боксер спочатку достроково здолав Марко Хука в чвертьфіналі, а потім за очками перевершив Майріса Брієдіса в півфіналі. Гассієв, в свою чергу, здобув дві дострокові перемоги: над Кшиштофом Влодарчиком, а потім був сильніший Юніера Дортікоса. 

Згідно з контрактом, боксери проведуть обов'язковий матч-реванш, незалежно від результату першого поєдинку.

Перед виходом на ринг Усика і Гассієва очікується проведення ще шести зустрічей в андеркарті. На цьому боксерському вечорі битимуться Федір Чудінов, Майріс Бріедіс, Денис Шафиков, Костянтин Пономарьов та інші відомі боксери. Також свій поєдинок проведе перспективний українець Сергій Богачук. Його суперником буде грузин Ніколозі Гвініашвіллі.

Їдемо в Москву на бій проти Гассієва з хорошим настроєм, - Усик Наступним суперником Ломаченка стане переможець бою Андрєєв - Бельтран
Теги:  онлайн-трансляция,  Олександр Усик,  онлайн,  бой,  Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС