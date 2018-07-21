Усик - Гассієв: онлайн трансляція

Дивіться трансляцію бою Усик - Гассієв на каналі Інтер починаючи з 21:20

Усик - Гассієв. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Український і російський чемпіони зійдуться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 91 кг. На думку букмекерів, ставки рівні.

21 липня 23:00

Москва, СК "Олімпійський"

Найбільш очікуваний бій року: на кону стоять чотири титули WBC, WBO, IBF, WBA в першій важкій (до 90,7 кг), пояс Мухаммеда Алі, призові, але головне - статус кращого важкоатлета планети.

Спочатку бій повинен був пройти 11 травня в Саудівській Аравії, однак через травму українського боксера зустріч скасували. Пізніше стало відомо про перенесення боксерського поєдинку в столицю Росії.

На шляху до фіналу український боксер спочатку достроково здолав Марко Хука в чвертьфіналі, а потім за очками перевершив Майріса Брієдіса в півфіналі. Гассієв, в свою чергу, здобув дві дострокові перемоги: над Кшиштофом Влодарчиком, а потім був сильніший Юніера Дортікоса.

Згідно з контрактом, боксери проведуть обов'язковий матч-реванш, незалежно від результату першого поєдинку.

Перед виходом на ринг Усика і Гассієва очікується проведення ще шести зустрічей в андеркарті. На цьому боксерському вечорі битимуться Федір Чудінов, Майріс Бріедіс, Денис Шафиков, Костянтин Пономарьов та інші відомі боксери. Також свій поєдинок проведе перспективний українець Сергій Богачук. Його суперником буде грузин Ніколозі Гвініашвіллі.